У Чорному морі затонуло судно, на якому були українські моряки: екіпаж урятували, – Maritime
- У Чорному морі затонуло судно "Eileen", на якому були 10 українських моряків, їх вдалося врятувати.
- Судно затонуло за 260 кілометрів на схід від Варни, причини пошкодження та затоплення невідомі.
У Чорному морі у неділю, 12 жовтня, затонуло вантажне судно "Eileen", яке прямувало з Туреччини до України. На ньому перебувало 10 наших громадян.
Утім, на щастя, їх усіх вдалося врятувати. Серйозних травм їм вдалося уникнути. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Maritime.
Що відомо про інцидент у Чорному морі?
За даними видання, вищезгадане судно затонуло приблизно за 260 кілометрів на схід від Варни. Сигнал лиха подали орієнтовно після 13:00, повідомляли про пробоїну у борту, через що всередину потрапляла вода.
На той момент до району інциденту направили постачальне судно MURAT ILHAN, яке бере участь у роботах на газових родовищах Туреччини в Чорному морі. Воно і першим виявило екіпаж пошкодженого судна.
Вони знайшли два рятувальні плоти, в яких перебували всі 10 українських моряків та забрали їх до себе на борт. Зазначається, що українці були у задовільному стані, попередньо, травм у них не виявили.
Наразі їх перевезли у вантажний порт на узбережжі Чорного моря в провінції Зонгулдак, що на півночі Туреччини. Згідно з оприлюдненою інформацією, поки причини пошкодження та затоплення судна невідомі.
Невдовзі після інциденту пресслужба ВМС Болгарії повідомила, що на запит Морського координаційного центру у Варні до місця події направили вертоліт. Забруднення моря в районі катастрофи не виявили.
Інші подібні випадки
Наприкінці травня біля південного узбережжя Індії затонуло судно MSC ELSA з небезпечним вантажем, на борту якого були українці, грузини, росіяни та філіппінці. Тоді моряків також вдалося врятувати.
Крім того, наприкінці грудня в міжнародних водах між Іспанією та Алжиром затонуло російське судно "Урса Майор" внаслідок вибуху в машинному відділенні. Судно на той момент прямувало до Владивостока.
Також минулого року неподалік Придунав'я затонуло судно Mohammad Z, яке рухалось під прапором Танзанії. Інцидент трапився неподалік румунського придунайського селища Сфинту-Георге.