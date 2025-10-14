У Чорному морі у неділю, 12 жовтня, затонуло вантажне судно "Eileen", яке прямувало з Туреччини до України. На ньому перебувало 10 наших громадян.

Утім, на щастя, їх усіх вдалося врятувати. Серйозних травм їм вдалося уникнути. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Maritime.

Що відомо про інцидент у Чорному морі?

За даними видання, вищезгадане судно затонуло приблизно за 260 кілометрів на схід від Варни. Сигнал лиха подали орієнтовно після 13:00, повідомляли про пробоїну у борту, через що всередину потрапляла вода.

На той момент до району інциденту направили постачальне судно MURAT ILHAN, яке бере участь у роботах на газових родовищах Туреччини в Чорному морі. Воно і першим виявило екіпаж пошкодженого судна.

Вони знайшли два рятувальні плоти, в яких перебували всі 10 українських моряків та забрали їх до себе на борт. Зазначається, що українці були у задовільному стані, попередньо, травм у них не виявили.

Наразі їх перевезли у вантажний порт на узбережжі Чорного моря в провінції Зонгулдак, що на півночі Туреччини. Згідно з оприлюдненою інформацією, поки причини пошкодження та затоплення судна невідомі.

Невдовзі після інциденту пресслужба ВМС Болгарії повідомила, що на запит Морського координаційного центру у Варні до місця події направили вертоліт. Забруднення моря в районі катастрофи не виявили.

