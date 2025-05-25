Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення військово-морських сил Індії у соцмережі Х.

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Що відомо про аварію в акваторії Індії

Аварія з вантажним судном MSC ELSA, що рухалося під прапором Ліберії, сталася за 61 кілометр від Кочі в Індії. На ньому пливли 24 людини. Серед них були громадяни України, Грузії, Росії та Філіппін.

Корабель довжиною рухався з порту Віжинджам до Кочі. В якийсь момент судно подало сигнал про аварію. Патрульні літаки ВМС помітили, що судно рухалося під критичним кутом. Члени екіпажу вже перебували на рятувальних плотах.

Судно перевозило 640 контейнерів. У 13 з них були небезпечні вантажі, а в 12 – карбід кальцію. Хімічна сполука у поєднанні з водою може утворити горючий газ (ацетилен).

На борту також перебувало близько 370 тонн пального та нафти.

Внаслідок аварії розливу нафтопродуктів не сталося. Однак можливе екологічне забруднення продуктами місцева влада не виключає. Берегова охорона вже готова реагувати на це.

Берегова охорона Індії перебуває в стані повної бойової готовності через чутливу морську екосистему вздовж узбережжя Керали,

– йдеться в повідомленні.

Чому трапився інцидент – наразі невідомо.