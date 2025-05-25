Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение военно-морских сил Индии в соцсети Х.

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Что известно об аварии в акватории Индии

Авария с грузовым судном MSC ELSA, двигавшимся под флагом Либерии, произошла в 61 километре от Кочи в Индии. На нем плыли 24 человека. Среди них были граждане Украины, Грузии, России и Филиппин.

Корабль длиной двигался из порта Вижинджам в Кочи. В какой-то момент судно подало сигнал об аварии. Патрульные самолеты ВМС заметили, что судно двигалось под критическим углом. Члены экипажа уже находились на спасательных плотах.

Судно перевозило 640 контейнеров. В 13 из них были опасные грузы, а в 12 – карбид кальция. Химическое соединение в сочетании с водой может образовать горючий газ (ацетилен).

На борту также находилось около 370 тонн топлива и нефти.

В результате аварии разлива нефтепродуктов не произошло. Однако возможное экологическое загрязнение продуктами местные власти не исключают. Береговая охрана уже готова реагировать на это.

Береговая охрана Индии находится в состоянии полной боевой готовности из-за чувствительной морской экосистемы вдоль побережья Кералы,

– говорится в сообщении.

Почему случился инцидент – пока неизвестно.