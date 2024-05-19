Известно, что на борту были члены экипажа. О трагедии сообщили утром 18 мая 2024 года.
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Что известно о Mohammad Z
В Военно-морских силах Румынии сообщили, что они искали 3 без вести пропавших членов экипажа грузового судна, которое затонуло у побережья Черного моря.
К поисково-спасательным работам привлекли Морской спасательно-координационный центр (MRCC), пограничную полицию и два коммерческих судна, которые находились рядом,
– объяснило издание.
По данным иностранных журналистов, на борту корабля было 11 членов экипажа, из них 9 – граждане Сирии, 2 – египтяне.
Восемь членов экипажа спасло торговое судно "Мишель" под руководством MRCC, которое было ближе всего к месту аварии.
Еще трех членов экипажа искали. Власти заявили, что пока неизвестно, почему затонуло судно.
Иностранное издание написало, что Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Воды моря делят между собой Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина.
В России затонул траулер "Капитан Лобанов"
- В марте 2024 года в России загорелся, а затем затонул траулер "Капитан Лобанов". Глава пресс-службы Калининградского областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что возгорание на судне возникло "в результате нештатной ситуации".
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- Известно, что траулер во время спуска на воду рухнул на бок и частично затонул. Подробнее читайте по ссылке.