Вражеские СМИ пишут, что в России загорелся, а затем затонул траулер “Капитан Лобанов”. Это уже не первый подобный инцидент с судном, передает 24 Канал.

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Есть пострадавшие и пропавшие без вести

Руководитель пресс-службы Калининградского областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что возгорание на судне возникло "в результате нештатной ситуации". В России привыкли так оправдываться, ведь это уже не впервые.

Никаких подробностей Лысков не предоставил. Известно, что российский траулер затонул в Балтике вблизи города Пионерский. По информации российских телеграмм-каналов, один человек погиб, четверо пострадали и еще двое пропали без вести.

Судно завалилось на бок во время спуска на воду и частично затонуло.

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