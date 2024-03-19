Ворожі ЗМІ пишуть, що у Росії загорівся, а потім затонув траулер "Капітан Лобанов". Це вже не перший подібний інцидент із судном, передає 24 Канал.
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Є постраждалі та зниклі безвісти
Керівник пресслужби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що загоряння на судні виникло "внаслідок нештатної ситуації". У Росії звикли так виправдовуватись, адже це вже не вперше.
Жодних подробиць Лисков не надав. Відомо, що російський траулер затонув у Балтиці поблизу міста Піонерський. За інформацією російських телеграм-каналів, одна людина загинула, четверо постраждало та ще двоє зникли безвісти.
Судно завалилось на бік під час спуску на воду та частково затонуло.
Військовий флот Росії нищить Україна
- Україна успішно нищить кораблі Чорноморського флоту Росії. Найбільше досягнення Військово-морських сил ЗСУ – це, звісно ж, знищення ракетного крейсера "Москва". Цей корабель був флагманом і найбільшим бойовим кораблем Чорноморського флоту Росії. Саме він завдавав ударів по острову Зміїний у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.
- Далі список кораблів, знищених Україною, почав тільки розширюватись. До нього увійшли судна "Оленегорський горняк", "Івановєц", "Цезар Куніков" та багато інших. Часто вони опиняються під прицілом дронів українського виробництва.
- Наприклад, 14 вересня за допомогою морських дронів Sea Baby ("Морський малюк") вдалося пошкодити ще два ворожі судна. Унаслідок атаки пошкоджень зазнав патрульний корвет "Сергей Котов", а також вдруге був уражений малий ракетний корвет "Самум". Останній унаслідок атаки відбуксирували із великим диферентом на корму і креном на правий борт.