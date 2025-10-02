Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Военно-морские Силы ВСУ.
Что известно об обнаружении мин на побережье Одесской области?
Во время шторма в Одесской области моряки заметили 8 мин, которые плавали в воде. Противокорабельные мины, вероятно, сорвались из установленных врагом ловушек.
Мины своевременно уничтожены подразделениями ВМС ВС Украины, что позволило устранить опасность для гражданского населения и судоходства,
– говорится в сообщении.
Военно-морские Силы сообщают об опасности и призывают граждан быть осмотрительными на берегу. В случае обнаружения неизвестных предметов в воде или на берегу запрещено к ним приближаться. Людям не стоит игнорировать запрещающие знаки или предупреждения. О взрывчатых предметах на побережье нужно сразу сообщать в соответствующие службы.
Какую опасность несут мины в море?
10 августа на пляжах Одесской области погибли три человека из-за подрыва на минах. В Каролино-Бугазе на мине подорвался 42-летний мужчина из Ровенской области, который отдыхал на море с семьей. Другой случай произошел в Затоке, где погибли местные мужчина и женщина.
В июле у побережья Коблево, что в Николаевской области, сдетонировала морская мина. Тогда люди не пострадали.
Часто во время шторма мины могут появляться на берегу, не исключено, что любая из них может сдетонировать.