Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Военно-морские Силы ВСУ.

Что известно об обнаружении мин на побережье Одесской области?

Во время шторма в Одесской области моряки заметили 8 мин, которые плавали в воде. Противокорабельные мины, вероятно, сорвались из установленных врагом ловушек.

Мины своевременно уничтожены подразделениями ВМС ВС Украины, что позволило устранить опасность для гражданского населения и судоходства,

– говорится в сообщении.

Военно-морские Силы сообщают об опасности и призывают граждан быть осмотрительными на берегу. В случае обнаружения неизвестных предметов в воде или на берегу запрещено к ним приближаться. Людям не стоит игнорировать запрещающие знаки или предупреждения. О взрывчатых предметах на побережье нужно сразу сообщать в соответствующие службы.

Какую опасность несут мины в море?