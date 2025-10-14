Впрочем, к счастью, их всех удалось спасти. Серьезных травм им удалось избежать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Maritime.
Что известно об инциденте в Черном море?
По данным издания, вышеупомянутое судно затонуло примерно в 260 километрах к востоку от Варны. Сигнал бедствия подали ориентировочно после 13:00, сообщали о пробоине в борту, из-за чего внутрь попадала вода.
На тот момент в район инцидента направили снабженческое судно MURAT ILHAN, которое участвует в работах на газовых месторождениях Турции в Черном море. Оно и первым обнаружило экипаж поврежденного судна.
Они нашли два спасательных плота, в которых находились все 10 украинских моряков и забрали их к себе на борт. Отмечается, что украинцы были в удовлетворительном состоянии, предварительно, травм у них не обнаружили.
Сейчас их перевезли в грузовой порт на побережье Черного моря в провинции Зонгулдак, что на севере Турции. Согласно обнародованной информации, пока причины повреждения и затопления судна неизвестны.
Вскоре после инцидента пресс-служба ВМС Болгарии сообщила, что на запрос Морского координационного центра в Варне к месту происшествия направили вертолет. Загрязнение моря в районе катастрофы не обнаружили.
Другие подобные случаи
В конце мая у южного побережья Индии у южного побережья Индии затонуло судно MSC ELSA с опасным грузом, на борту которого были украинцы, грузины, россияне и филиппинцы. Тогда моряков также удалось спасти.
Кроме того, в конце декабря в международных водах между Испанией и Алжиром затонуло российское судно "Урса Майор" в результате взрыва в машинном отделении. Судно на тот момент направлялось во Владивосток.
Также в прошлом году неподалеку от Придунавья затонуло судно Mohammad Z, которое двигалось под флагом Танзании. Инцидент произошел неподалеку румынского придунайского поселка Сфынту-Георге.