На станции Пожижевская в Карпатах 26 декабря давит мороз, температура воздуха составляет -11,6 градуса. На вершине облачно, ветер юго-восточный. Снега намело 90 – 175 сантиметров. Синоптики характеризуют его, как свежий, слабо закрепленный, нестабильный и рыхлый.

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Ситуация на других вершинах

На горе Плай мороз тоже не сдает позиций, здесь столбики термометра опустились до -10,6 градуса. Ветер дует с севера на восток с силой 3 – 7 метра в секунду. Снежный покров составляет 59 – 92 сантиметра. Снег свежий, пылевидный, слабо закреплен.

На Драгобрате морозно – до -11,8 градусов. Высота снежного покрова – 186 сантиметров.

Штормовое предупреждение от синоптиков

Из-за высокой снеголавинной опасности 4 уровня синоптики объявили штормовое предупреждение. 26 и 27 декабря предупреждают о снегопадах и метелях на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области.

Сход лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового схода естественных средних и крупных лавин. Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье,

– просят синоптики.

Кроме того, они объявили 3 уровень снеголавинной опасности на 26 и 27 декабря на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области. Также в горах Черновицкой и в среднегорье Львовской областей возможен сход лавин.

Погода в Украине

В понедельник, 27 декабря, в Украине обещают морозную и снежную погоду. Максимальная температура воздуха составит всего +1 градус. Ночью столбики термометров будут опускаться до -14 градусов.

В то же время из-за немалой разницы между температурами воды и воздуха в Одессе паровало море. Дымку можно было увидеть практически с любой точки города, откуда видно море.

А вот жители Чернигова посреди декабря наблюдали за редким природным явлением. Город накрыла гроза, но при этом не прекращался и снегопад.

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