В жилом секторе возник пожар. Спасатели его уже ликвидировали.
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Артобстрел в Сумах привел к пожару и гибели мирного жителя
В Сумах в результате вражеских артиллерийских обстрелов начался пожар в жилом секторе. Это произошло в 18:39 по улице Сельхозтехника.
Пожар был ликвидирован. К сожалению, в разрушенном доме при разборе конструкций нашли тело мужчины.
Еще одна женщина получила травмы, ее госпитализировали.
Пожар в Сумах: видео ДСНС
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