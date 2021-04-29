На Сумщине нашли тело 36-летнего мужчины, который почти месяц находился в статусе пропавшего без вести. Убитый был свидетелем в уголовном производстве и мог повлиять на дальнейшую судьбу злоумышленника.

В Департаменте уголовного розыска рассказали, что "раскрыто убийство 36-летнего мужчины, который с начала апреля имел статус без вести пропавшего".

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Пострадавший был свидетелем в уголовном деле и мог повлиять на дальнейшую судьбу злоумышленника. В связи с этим поганец, привлекая еще 2 человек, вывез мужчину в лес, где и убил,

– говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что "тело закопали на месте". Сейчас убитого уже нашли.

"В настоящее время 2 фигурантам сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления, третьему – сообщено о подозрении в совершении убийства", – рассказали в Департаменте уголовного розыска.

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