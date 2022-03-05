Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий показал машины, которые стоят на выезде из региона. Оккупанты проверяют авто и спускают колеса.

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Сейчас из Сум нельзя безопасно уехать

Автомобили были вскрыты, а вещи – разбросаны. Очевидно, что перед тем русские разграбили транспорт.

Живицкий добавил, что сейчас из Сум, Тростянца, Лебедина и Ахтырки нельзя выехать безопасно.





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