Задержанным объявили статью за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 3 марта.

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Как говорит следствие, подозреваемые "выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации". Они убивают защитников Украины и мирных жителей. 24 февраля они незаконно пересекли границу Украины.

В общем задержали:

14 оккупантов в Сумах;

8 – в Конотопском районе;

5 – в Сумском районе.

Среди задержанных снайпер и командир взвода. Самому младшему – 19 лет.

Текст публикации Офиса генпрокурора:

​На Сумщине взяты под стражу 27 военнослужащих вооруженных сил РФ

Прокурорами в условиях особого режима досудебного расследования в условиях военного положения (статья 615 УПК Украины) взяты под стражу 27 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статьи 110 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных Сил Украины и мирного населения. С применением военной техники 24 февраля 2022 года в 4 часа с территории РФ они незаконно пересекли границу и вступили в бой с военнослужащими Вооруженных Сил Украины. 14 человек задержаны в г. Сумы, 8 человек – в Конотопском и 5 в Сумском районах. Среди задержанных снайпер и командир взвода. Самому младшему – 19 лет.

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