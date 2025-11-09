Россияне жалуются на бешеные потери на Сумщине: в ISW назвали причины

Российская оккупационная армия несет большие потери вблизи Безсаловки Сумской области из-за массового дезертирства и отсутствия надлежащей подготовки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Что сейчас происходит на Сумщине?

8 ноября российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, однако продвинуться им не удалось.

Бои продолжались в Сумской и Курской областях, в частности к северо-востоку от Сум вблизи Юнаковки. Российские так называемые "военкоры" утверждали, что украинские войска совершили контратаку вблизи Андреевки к северу от областного центра.

Один из российских милблогеров, который вероятно связан с Северной группировкой войск, распространил заявление российского военнослужащего о том, что оккупанты несут большие потери вблизи Бессаловки (к северо-западу от Сум на международной границе) из-за высокого уровня дезертирства и отсутствия надлежащей подготовки, связи и радиосвязи.

По словам россиянина, удары украинских дронов также затрудняют обеспечение подразделений.

"Военкор" добавил, что российские войска сосредотачивают силы в окрестностях Кондратовки (север от Сум) и ведут удары по украинским укреплениям с помощью дронов "Молния", готовясь к масштабному штурму села.

