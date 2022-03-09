В селе Битица Сумского района пророссийские боевики разрушили жилой дом и агрофирму. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обратите внимание В Сумах 9 марта также будет действовать режим гуманитарного коридора

Кафиры разрушили дом и агрофирму

Он опубликовал информацию, что в результате бомбардировки погиб один человек, еще один травмирован.

Оккупанты попали в дом и агрофирму / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого

В результате бомбардировки погиб человек / Фото с телеграммы Дмитрия Живицкого

Бомба попала в базу отдыха

Другая бомба оккупантов попала на базу отдыха "Солнечная поляна". Известно, что в результате этого 4 человека получили ранения.

Бомба попала в базу отдыха / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого

Россияне продолжают стрелять по мирному населению в Сумах

Перед этим россияне сбросили бомбу на жилые дома в Сумах. В результате погибли 22 человека, есть много раненых. Дома разрушены до основания.

Заметим, что в Сумах с 9.00 до 21.00 9 марта будет действовать режим гуманитарного коридора. Эвакуированных планируют везти в Полтаву.

Полный текст публикации:

Сумская область. Продолжение отчёта за 8 марта 2022 года. В ночь на 8 марта вторая бомба российской авиации попала в жилой дом в селе Битица.

Дом, офис агрофирмы и автомобиль – уничтожены. Один человек погиб, еще один травмирован. Третью бомбу россияне сбросили на базу отдыха "Солнечная Поляна".

К счастью, ни один человек не погиб, но 4 получили ранения. Враг продолжает геноцид украинского народа, убивая мирных жителей!

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