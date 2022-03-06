Такие бесчинства русских орков происходят в одном из сел Тростянецкой общины. Она находится под оккупацией.

На тему Гражданскую инфраструктуру на Киевщине и Житомирщине бомбили с аэродромов Беларуси

Радиус действия ЗРК С-300 может достигать 150 – 300 километров. Оккупанты пытаются циничными методами сохранить свою технику от уничтожения.

Российская армия создала "живой щит" из жителей села, по нашей информации, сделанный для охраны развернутой системы С-300,

– заявил Живицкий.