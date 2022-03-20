Орки потерпели поражение при попытке захватить город военным путем. Поэтому они подло открыли огонь по мирным жителям.

К теме В Сумах спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший из-за вражеских обстрелов

Россияне наносят авиаудары по жилым кварталам, убивают взрослых и детей.

В Минобороны показали видео разрушенных Сум и заверили, что мы отомстим за каждый наш город.

За каждый выпущенный снаряд путинцев ждет расплата,

– отметили в Минобороны.

Разрушенные украинские города, смотрите видео: