Сумы: задержан похититель, который требовал деньги у владельца местной сети магазинов

Задержан злоумышленник, который похитил и, угрожая убийством, требовал деньги у владельца сети сумских магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

"Как уже сообщалось ранее, 24 декабря 2018 года двое неизвестных на ул. Богуна в г. Сумы насильно посадили владельца сети сумских магазинов "Радуга" Николая Богданова в серебристую "Тойоту Камри", надели наручники и вывезли в лес. Злоумышленники, угрожая убийством, требовали у бизнесмена вернуть 20 тысяч долларов США, которые он им якобы задолжал, а также ежемесячно платить "дань" в размере 50 тысяч гривен. Во время "общения" у него отобрали мобильный телефон и кошелек, после чего мужчину привезли в город и выбросили из машины", – сообщили в пресс-службе.

"Об указанном факте очевидцы сообщили в правоохранительные органы. На поиски нападавших были ориентированы все подразделения полиции. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности злоумышленников, а одного из них задержать 8 мая. Сотрудники прокуратуры Сумской области совместно со следователями следственного управления ГУ НП в Сумской области и спецподразделением "КОРД" задержали 40-летнего жителя г. Киев. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Прокуратура и полиция уже обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнули в ведомстве.

Досудебное следствие продолжается, устанавливается местонахождение сообщника задержанного.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.