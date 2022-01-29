Противоречивые факты и закрытый гроб: родители говорят о загадочных смертях в части в Днепре

Молодой нацгвардеец расстрелял своих собратьев на "Южмаше" в Днепре. Ранее в той же воинской части заявляли о случаях самоубийства. Впрочем, родители подозревают, что на самом деле их сыновей могли убить.

Информацию о самоубийствах в военной части, в которой 21-летний Артем Рябчук открыл стрельбу, ранее подтвердил Николай Балан. Он был командующим Нацгвардией, но подал в отставку.

К теме Были издевательства и моральное давление, – военная о части в Днепре, где произошла трагедия

Странные обстоятельства смерти военного

Супруги Вержаковские из Кировоградщины поделились своей трагической историей. Их сын Мансур был срочником в той же части №3021, где накануне произошла стрельба. 19-летний парень ушел на службу в 2017 году. Родители утверждают, что юноша ни на что не жаловался. Весть от руководства о том, что нацгвардиец совершил самоубийство, повергла в шок родных.



Мансур Вержаковский из Кировоградщины / Скриншот с видео

Вержаковские уверены, что на самом деле Мансура могли убить. На это, мол, указывали и синяки на теле, и одежда, которую якобы уже надели на мертвого человека. Отец рассказал и о других странных обстоятельствах смерти. "Мой сын, значит, заступил в караул с разобранным автоматом, и еще и застрелился им", – отметил он.

Родные говорят, что сына могли избивать из-за денег

Родители подчеркивают, что смертельный выстрел был произведен в правую часть головы. Это сразу показалось им подозрительным,

Родители Мансура заметили, что незадолго до смерти сын начал переживать из-за банковской карты, которую оставил дома. На счету было до 10 – 12 тысяч гривен. "Они его избивали, потому что он не дал номер карточки, чтобы снять эти деньги", – убеждена мать погибшего нацгвардейца.

Другого нацгвардейца хоронили в закрытом гробу

В июле 2019 года, спустя год после смерти Мансура, в той же части снова сообщили о самоубийстве. Мать 20-летнего военного Андрея Кибы также не верит, что парень мог покончить с собой. За день до трагического инцидента он звонил бабушке и поздравлял ее с днем ​​рождения. Парень утверждал, что у него все хорошо.



Андрей Киба также погиб в военной части в Днепре / Скриншот с видео ​

Через несколько дней после этого родным сказали, что Андрей умер. Мать отчаянно пытается выяснить, при каких обстоятельствах это произошло, но безрезультатно. Все потому, что руководство воинской части приказало хоронить юношу в закрытом гробу.

Я мама! Они должны были мне показать сына, которого я хороню. Должны были разрешить открыть гроб, чтобы я попрощалась. А так – я не знаю, кого похоронила,

– отметила Анна Киба.

Трагедия на "Южмаше" в Днепре: что известно

Что известно о Рябчуке, который расстрелял 5 человек: смотрите видео

​