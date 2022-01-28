Военная служила в части в течение 2018 – 2019 годов. Должность – старший мастер инженерно-технических средств охраны. Об этом она рассказала в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире одного из украинских телеканалов.

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Были в этой части пытки, травля, моральное давление. Особенно к тем, которые более умные, более опытные, которые не курят, не пьянствуют, которые хотят добиться справедливости,

– утверждает Липовенко.

Она добавила, что во время своей службы знала свои обязанности и выполняла их, но не знала прав и свобод.

Отправили на службу с температурой 39 градусов

Экс-военная рассказала, что, когда она заболела, ей не дали выходных и возможности восстановить здоровье. По словам Пилипенко, когда она потеряла сознание, командиры закрыли ее в своих кабинетах и смеялись над ней.

"У меня до этого был вирус, долгое время держалась температура 38 – 39, потом внутреннее кровотечение. И я выходила на службу, на меня надели все обмундирование. Я весила 50 с чем-то кг, а на меня надели 25 кг. Я потеряла сознание во время строевого шага", – сказала военная.

Она добавила, что после этого инцидента ее отправили к гражданским врачам, которые не оказывали помощи. Девушка уверяет, что ее случай не единичный. Вместе с ней лежали молодые люди, один из которых неделю ходил в караул с температурой 39 градусов. Другому нацгвардейцу, по ее словам, запретили лечиться и около недели держали в карауле с температурой 38 – 39.

Коллегу Пилипенко отправили в психбольницу

Военная рассказала о своем коллеге, который тоже служил в части. Пилипенко отмечает, что парень пережил несколько инфарктов. По ее словам, нацгвардейца отправили в психиатрическую больницу без его согласия, забрали документы и уволили задним числом.

Липовенко подытожила, что обращалась к командирам с письменными рапортами о ситуации в части, но так и не получила конструктивного ответа.

Военные рассказывали о "дедовщине"

Военные из этой части в Днепре рассказали о "дедовщине" и произволе командования. Утверждают, что командиры издевались над солдатами и доводили их до самоубийств.

В части якобы систематически притесняли "неудобных". Военные жаловались, что физическая расправа, угрозы, психологическое давление, изувечить жизнь и здоровье солдата было нормой.

Ранее сообщали, что в части несколько месяцев назад произошла драка. Кроме того, там якобы травили стрелка. Эту информацию проверяют правоохранители.

Что известно о стрельбе в Днепре

Артем Рябчук ночью 27 января открыл огонь по нацгвардейцам, которые должны были нести стражу на заводе "Южмаш". В результате погибли 5 человек, еще 5 – получили ранения.

После содеянного Рябчук сбежал. Затем он попросил случайную женщину позвонить в полицию и рассказать, где он находится.

Задержали стрелка в селе Подгородном Днепропетровской области.

Его подозревают в трех статьях: умышленное убийство, дезертирство и похищение военнослужащим оружия.

28 января Рябчуку избирают меру пресечения. Для него просят арест без возможности внесения залога.

Сам нацгвардеец признался в содеянном на суде и сказал, что ему жаль.

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