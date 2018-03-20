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Супрун развенчала миф о популярном в Украине медицинском препарате

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Супрун рассказала, что антисептиком
Супрун рассказала, что антисептиком "Мирамистин" нужно пользоваться с осторожностью / Фото из открытых источников

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что антисептиком "Мирамистин" нужно пользоваться с осторожностью, потому что этот медицинский препарат должным образом не проверяли.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Обращаем внимание, что популярный в Украине антисептик "Мирамистин" — не имеет должным образом проведенных клинических испытаний и его необходимо использовать с осторожностью. Будьте осмотрительными в выборе средства и при серьезных травмах обязательно консультируйтесь с врачом,
— отметила Супрун.

При этом чиновница посоветовала украинцам как правильно нужно обрабатывать свежую рану.

"Учтите, что перед тем, как обрабатывать рану ее необходимо промыть под проточной водой. Затем нанесите обеззараживающее средство и наложите стерильную повязку или пластырь", — написала она.

Также и.о. министра перечислила медсредства, которыми можно заменить "бесполезную" перекись. Это йодсодержащие препараты.

Теги: Новости Украины Лечение Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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