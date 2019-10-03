Существенного ослабления гривны не будет, она может потерять еще максимум 10%, – Фурса

Официальный курс по состоянию на 3 октября составляет 24 гривны 86 копеек, то есть гривна снова начала дешеветь. Однако эксперты советуют не паниковать, мол, Украина контролирует ситуацию.

Об этом заявил финансовый аналитик Сергей Фурса в комментариях 24 каналу.

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В Нацбанке рассказали, что за последние три дня потратили 200 миллионов долларов на поддержку гривны. Это связано с тем, что предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее наоборот – вырос. Между тем кредитное рейтинговое агентство Standard&Poor's спрогнозировало курс гривны к 2022 году – он составит 28,5 гривен.

Эксперты советуют не волноваться, все под контролем.

У нас стабильная, хорошая ситуация в экономике. У нас стабильная ситуация с платежным балансом, поэтому существенного ослабления гривны не будет. Что мы ожидаем к концу года? 27, 5 гривны за доллар. Это все равно означает, что с первого января до первого января гривна усиливается. Однако может потерять 10%. Даже меньше,

– ответил Сергей Фурса.

Отметим, что по курсу валют от НБУ 3 октябре доллар подорожал на 31 копейку и стоил 24,86 грн. Евро подорожал аж на 40 копеек и стоил 27, 16 грн.

Почему гривна начала дешеветь?

По словам политического эксперта Николая Давидюка, на курс валют сильно влияют экспортные тенденции. "Чрезвычайный урожай зерновых культур принес неплохие продажи, поэтому большое количество валютной наличности зашло в Украину. Поэтому последний месяц-полтора мы видели несколько пониженный курс", – сказал он.

К сожалению, это сезонное явление и у нас нет диверсификации экономики настолько, чтобы мы могли круглый год получать такие суммы и удерживать на сильном уровне валюту,

– отметил эксперт.

Также Давидюк не исключает спекуляции. "Большое количество политиков или чиновников никогда не теряют шанс нажиться на украинцах. Если гривна в день колеблется вверх-вниз, то возникают сомнения, что никто на этом не заработал несколько десятков миллионов", – добавил Давидюк.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала