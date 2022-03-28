Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Во многих телеграм-каналах и СМИ говорят о пожарах в Чернобыльской зоне. На самом деле сейчас нет существенных пожаров, то есть это "разгоняется", я так понимаю, в частности для панических настроений в Киевской области и столице", – рассказал советник министра.

По словам Денисенко, пожары в Чернобыльской зоне действительно были несколько дней назад, но сейчас существенных возгораний на больших площадях там нет.

Радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы. Это важная информация, потому что о ней сейчас очень много говорят,

– добавил советник главы МВД.

Напомним, что Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 27 марта сообщила о пожаре в Чернобыльской более 10 тысяч гектаров леса.

Денисенко рассказал о пожарах в Чернобыльской зоне: смотрите видео