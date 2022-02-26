Возгорание в многоэтажке на проспекте Лобановского, 6-а ликвидировали в 08:54. Информацию о жертвах и пострадавших еще уточняют.

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По данным спасателей, сейчас идет эвакуация. От ГСЧС привлекли 20 человек и 5 единиц техники. Оккупанты ударили в 17 и 18 этажи.

Буквально в нескольких сотнях метров от места инцидента расположен роддом, а через дорогу – медучреждение.

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