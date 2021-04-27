Глава харьковской ячейки партии "Слуга народа" Павел Сушко и член политсовета "слуг" Вадим Слюсарев заключили союз с главой местной ячейки ОПЗЖ Игорем Райниным.

Политолог Алексей Голобуцкий уверен, что это "обвалит" рейтинг президента Владимира Зеленского.

Политолог считает, что в харьковской команде "Слуги народа" наметились серьезные проблемы, которые могут нанести ощутимый вред авторитету и рейтингу президента Зеленского, потому Сушко гарантировал Райнину, что на сессии городского совета фракция СН будет голосовать против любых решений повестки дня. Сушко уже звонил депутатам городской фракции "слуг" с требованием не голосовать ни за одно решение, угрожая исключением из партии и фракции.

Такие действия Сушко и Слюсарева могут повлечь тяжелые последствия – это может привести к развалу коалиции с "Успешным Харьковом" как в городе так, и в области, прогнозирует Голобуцкий. И как следствие областная и городская фракции СН могут де-факто оказаться в "коалиционном меньшинстве" вместе с группой Райнина (часть депутатов ОПЗЖ) и Партией Шария.

К счастью, активные контрмеры главы Харьковской ОГА позволили избежать таких перспектив, 7 из 9 депутатов СН в Харьковском городском совете проголосовали "за" соответствующие проекты решений горсовета. После чего разъяренный Сушко начал давить на депутатов. Под давлением даже председатель фракции в горсовете Виктория Алексейчук написала заявление о сложении полномочий,

– рассказал Голобуцкий.

По его данным, Сушко и Слюсарев уже давно пренебрегают интересами партии и самого Зеленского: Слюсарев летает в Москву и в Крым, местные СМИ называют его "крышевателем" контрабанды, а Сушко игнорирует свои обязанности.

"Вместе эти партийцы занимались договорняками с Кернесом, из-за чего "Слуга народа" показал неутешительные результаты на местных выборах", – констатировал политолог.

"Все это крайне негативно влияет на восприятие политсилы в Харькове и области – ее фактически "сливают". Что весьма существенно обрушивает личный рейтинг Зеленского. Которому следовало бы сделать из ситуации кадровые выводы", – считает эксперт.