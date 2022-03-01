Также оккупанты атаковали сайт Суспільного. Соответствующая информация о восстановлении была обнародована в телеграмме Суспільного.
Заметьте Россияне атаковали сайт Суспільного и глушат спутниковый сигнал вещателя
Суспільне возобновило работу
Наш сайт Суспільного снова работает,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что ориентировочно в 22:33 1 марта стало известно, что на сайт Суспільного совершили атаку – он был недоступен для пользователей.
По данным журналистов, запустили вирус, уничтожающий файлы.
Правила безопасности в Интернете / Инфографика 24 канала
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