Свадьба должна была состояться на рассвете 21 июня – именно в такое время разрешено проводить частные мероприятия в парке Диснейленд. На церемонию пришли примерно 100 гостей. Однако когда на место прибыла "невеста"-украинка, работники "Диснейленда" обнаружили, что ей всего 9 лет. После этого мероприятие отменили, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

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Частное мероприятие превратилось в скандал

По словам жениха, он является директором продюсерской компании и якобы хотел снимать фильм. Однако среди гостей не было предупреждения ни о каких съемках. Один из приглашенных заявил, что гости не знали об участии в постановке и были шокированы, увидев ребенка в роли невесты.

Девочка была напугана и растеряна. Она не могла самостоятельно ходить из-за каблуков, которые приклеили к ее ногам. Медицинское обследование показало, что насилия над ребенком не было. Однако психологическое состояние ребенка вызвало беспокойство.

Что известно о дальнейшем расследовании

По прибытии правоохранителей задержали четырех человек:

22-летнего британца, который назвал себя женихом,

41-летнюю мать девочки,

двух граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет – один из них представился отцом ребенка.

Французская прокуратура квалифицировала инцидент как постановку с элементами мошенничества. Сейчас идет следствие, выясняют, мог ли ребенок пострадать, и кто именно организовал мероприятие. Также следователи проверяют происхождение средств, использованных для аренды Диснейленда.