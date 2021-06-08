Такое мнение высказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков в интервью телеканалу "Украина-24".

По его словам, для реализации этой цели придется уйти от традиционного способа производства стали, что сведет выбросы СО2 к нулю.

Чтобы сделать декарбонизацию, избавиться от парниковых газов, нельзя просто поставить очистку, эти газы не чистятся. Нужно менять технологию. Нужно вообще менять подход к процессу производства. И здесь выход есть. Есть так называемая идея "зеленой металлургии", которая в компании Метинвест как стратегическая идея развития. Когда мы уходим от традиционного способа производства стали. Это вообще сведет к нулю выбросы СО2. Конечно, это не быстро,

– сказал Рыженков.

Он высказал мнение, что достижение этих показателей до 2050 года является реальной целью для украинской металлургии.

"Вы знаете, мы сегодня видим возможность заявлять, как собственно и Европейский Союз, что мы можем быть углеродно-нейтральной до 2050 года. Это абсолютно реально для Украины, для украинской металлургии", – отметил гендиректор.