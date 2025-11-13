В КНУ имени Шевченко высказались об обысках, связанных с женой Чернышова
- Ректор КНУ Владимир Бугров отрицает проведение обысков в университете, связанных со Светланой Чернышевой.
- Женщина не имеет статуса подозреваемой, хотя ее мужа Алексея Чернышева, обвиняют в незаконном обогащении.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко официально опроверг информацию о проведении обысков в его помещениях. В СМИ это связывали с именем Светланы Чернышевой – жены бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова.
Ректор КНУ Владимир Бугров в комментарии LB.UA категорически отрицал проведение каких-либо следственных или процессуальных действий на территории университета, передает 24 Канал.
К теме Перед избранием меры пресечения Чернышов приехал в ГУР, – СМИ
Как ректор КНУ высказался об обысках?
Официально подтверждаю: никаких обысков или следственных действий в университете не было. Это легко проверить. Учебное заведение не имеет никакого отношения к криминальным или политическим сюжетам, в которые его пытаются втянуть,
– подчеркнул Владимир Бугров.
Светлана Чернышева занимает должность профессора кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов в Учебно-научном институте филологии, имеет степень доктора филологических наук.
Ее мужу, бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, недавно объявили новое подозрение в незаконном обогащении.
В то же время сама Светлана Чернышова, согласно официальной информации, пока не имеет статуса подозреваемой ни в одном уголовном производстве.
Напомним, по данным "Украинской правды", якобы именно в рабочем кабинете Чернышевой в Институте филологии могли скрывать документы, касающиеся строительства четырех элитных имений в поселке Козин под Киевом.
Подробности причастности Чернышова к коррупционному скандалу
По данным следствия, полученным во время проведения спецоперации НАБУ "Мидас", чиновник получил более 1,2 миллиона долларов США и около 100 тысяч евро наличными через организованную преступную группировку.
Часть этих средств, в частности около 500 тысяч долларов, было передано его жене уже после того, как Чернышеву сообщили о подозрении в коррупционных правонарушениях.
Журналистское расследование Bihus.Info установило, что средства, полученные через так называемые "бэк-офисы", направлялись на финансирование строительства роскошных имений в поселке Козин под Киевом, принадлежащих семье Чернышевых.
По информации расследователей, ежемесячно на эти работы тратили сотни тысяч долларов. Среди основных фигурантов этой схемы называют самого Алексея Чернышева и бизнесмена Тимура Миндича.