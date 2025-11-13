У КНУ імені Шевченка висловилися про обшуки, пов'язані з дружиною Чернишова
- Ректор КНУ Володимир Бугров заперечив проведення обшуків в університеті, пов'язаних зі Світланою Чернишовою.
- Жінка не має статусу підозрюваної, хоча її чоловіка Олексія Чернишова звинувачують у незаконному збагаченні.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно спростував інформацію про проведення обшуків у його приміщеннях. У ЗМІ це пов'язували з іменем Світлани Чернишової – дружини колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова.
Ректор КНУ Володимир Бугров в коментарі LB.UA категорично заперечив проведення будь-яких слідчих або процесуальних дій на території університету, передає 24 Канал.
Як ректор КНУ висловився про обшуки?
Офіційно підтверджую: жодних обшуків чи слідчих дій в університеті не було. Це легко перевірити. Навчальний заклад не має жодного стосунку до кримінальних чи політичних сюжетів, у які його намагаються втягнути,
– підкреслив Володимир Бугров.
Світлана Чернишова обіймає посаду професорки кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів у Навчально-науковому інституті філології, має ступінь докторки філологічних наук.
Її чоловікові, колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, нещодавно оголосили нову підозру в незаконному збагаченні.
Водночас сама Світлана Чернишова, згідно з офіційною інформацією, наразі не має статусу підозрюваної у жодному кримінальному провадженні.
Нагадаємо, за даними "Української правди", нібито саме в робочому кабінеті Чернишової в Інституті філології могли приховувати документи, що стосуються будівництва чотирьох елітних маєтків у селищі Козин під Києвом.
Подробиці причетності Чернишова до корупційного скандалу
За даними слідства, отриманими під час проведення спецоперації НАБУ "Мідас", чиновник отримав понад 1,2 мільйона доларів США та близько 100 тисяч євро готівкою через організоване злочинне угруповання.
Частину цих коштів, зокрема близько 500 тисяч доларів, було передано його дружині вже після того, як Чернишову повідомили про підозру у корупційних правопорушеннях.
Журналістське розслідування Bihus.Info встановило, що кошти, отримані через так звані "бек-офіси", спрямовувалися на фінансування будівництва розкішних маєтків у селищі Козин під Києвом, які належать родині Чернишових.
За інформацією розслідувачів, щомісяця на ці роботи витрачали сотні тисяч доларів. Серед основних фігурантів цієї схеми називають самого Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.