Укр Рус
24 Канал Новости Украины Кировоградщина пострадала от вражеской атаки: в Светловодске обесточена водонасосная станция
10 октября, 11:24
3

Кировоградщина пострадала от вражеской атаки: в Светловодске обесточена водонасосная станция

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Российская атака в Кировоградской области привела к обесточиванию водонасосной станции в Светловодске.
  • Жителей призвали сделать запас воды.

Российская армия массированно атаковала критическую инфраструктуру Украины, в результате чего часть объектов приостановила работу. В частности после атаки в экономном режиме работает водонасосная станция в Кировоградской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию.

Смотрите также Россия массированно атаковала энергетику в 8 областях: какие разрушения произошли из-за обстрелов

Какие последствия атаки в Кировоградской области?

Российская атака на Кировоградщину привела к обесточиванию Областного коммунального производственного предприятия "Днепр-Кировоград". После обстрела по региону в водосети снизилось давление, поэтому система начала работать в экономном режиме. Если ситуация не улучшится, то воду привезут к людям.

Если энергоснабжение в ближайшее время не восстановится, будем вынуждены остановить водопровод и подвозить воду цистернами. Поэтому просим вас сделать запас воды, 
– говорится в сообщении.

Отметим! В 06:46 10 октября в Светловодске, что на Кировоградщине, слышали громкие взрывы. Тогда на область летели российские крылатые ракеты. Жителей призвали быть готовыми к возможным отключениям света.

Где еще есть проблемы с электро- и водоснабжением из-за российских обстрелов?

  • На Полтавщине в результате российской атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов. Пришлось ввести графики аварийных отключений. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

  • В результате российской атаки на Киевскую область без света остается около 28 000 семей. Во время российской атаки были повреждены дома, магазин и автомобили.

  • В Днепре, Каменском и в Криворожском районе под ударом также была энергетическая инфраструктура.

  • Ночью Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование одной из тепловых энергостанций.

  • В Запорожье во время атаки были повреждены 12 многоэтажек и 8 домов частного сектора. Пострадала газовая инфраструктура.

  • Этой ночью для атаки россияне использовали более 460 дронов и более 30 ракет. Владимир Зеленский призвал к решительным действиям со стороны США, Европы и стран G7 для защиты гражданской инфраструктуры Украины.