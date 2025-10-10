Кировоградщина пострадала от вражеской атаки: в Светловодске обесточена водонасосная станция
- Российская атака в Кировоградской области привела к обесточиванию водонасосной станции в Светловодске.
- Жителей призвали сделать запас воды.
Российская армия массированно атаковала критическую инфраструктуру Украины, в результате чего часть объектов приостановила работу. В частности после атаки в экономном режиме работает водонасосная станция в Кировоградской области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию.
Какие последствия атаки в Кировоградской области?
Российская атака на Кировоградщину привела к обесточиванию Областного коммунального производственного предприятия "Днепр-Кировоград". После обстрела по региону в водосети снизилось давление, поэтому система начала работать в экономном режиме. Если ситуация не улучшится, то воду привезут к людям.
Если энергоснабжение в ближайшее время не восстановится, будем вынуждены остановить водопровод и подвозить воду цистернами. Поэтому просим вас сделать запас воды,
– говорится в сообщении.
Отметим! В 06:46 10 октября в Светловодске, что на Кировоградщине, слышали громкие взрывы. Тогда на область летели российские крылатые ракеты. Жителей призвали быть готовыми к возможным отключениям света.
Где еще есть проблемы с электро- и водоснабжением из-за российских обстрелов?
На Полтавщине в результате российской атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов. Пришлось ввести графики аварийных отключений. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.
В результате российской атаки на Киевскую область без света остается около 28 000 семей. Во время российской атаки были повреждены дома, магазин и автомобили.
В Днепре, Каменском и в Криворожском районе под ударом также была энергетическая инфраструктура.
Ночью Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование одной из тепловых энергостанций.
В Запорожье во время атаки были повреждены 12 многоэтажек и 8 домов частного сектора. Пострадала газовая инфраструктура.
Этой ночью для атаки россияне использовали более 460 дронов и более 30 ракет. Владимир Зеленский призвал к решительным действиям со стороны США, Европы и стран G7 для защиты гражданской инфраструктуры Украины.