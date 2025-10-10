Российская армия массированно атаковала критическую инфраструктуру Украины, в результате чего часть объектов приостановила работу. В частности после атаки в экономном режиме работает водонасосная станция в Кировоградской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на областную военную администрацию.

Какие последствия атаки в Кировоградской области?

Российская атака на Кировоградщину привела к обесточиванию Областного коммунального производственного предприятия "Днепр-Кировоград". После обстрела по региону в водосети снизилось давление, поэтому система начала работать в экономном режиме. Если ситуация не улучшится, то воду привезут к людям.

Если энергоснабжение в ближайшее время не восстановится, будем вынуждены остановить водопровод и подвозить воду цистернами. Поэтому просим вас сделать запас воды,

– говорится в сообщении.

Отметим! В 06:46 10 октября в Светловодске, что на Кировоградщине, слышали громкие взрывы. Тогда на область летели российские крылатые ракеты. Жителей призвали быть готовыми к возможным отключениям света.

Где еще есть проблемы с электро- и водоснабжением из-за российских обстрелов?