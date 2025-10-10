Укр Рус
10 жовтня, 11:24
3

Кіровоградщина постраждала від ворожої атаки: у Світловодську знеструмлено водонасосну станцію

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Російська атака в Кіровоградській області призвела до знеструмлення водонасосної станції в Світловодську.
  • Жителів закликали зробити запас води.

Російська армія масовано атакувала критичну інфраструктуру України, внаслідок чого частина об'єктів призупинила роботу. Зокрема після атаки в економному режимі працює водонасосна станція в Кіровоградській області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію.

Які наслідки атаки в Кіровоградській області?

Російська атака на Кіровоградщину призвела до знеструмлення Обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград". Після обстрілу по регіону у водомережі знизився тиск, тож система почала працювати в економному режимі. Якщо ситуація не покращиться, то воду привезуть до людей.

Якщо енергопостачання найближчим часом не відновиться, будемо змушені зупинити водогін і підвозити воду цистернами. Відтак просимо вас зробити запас води, 
– йдеться в повідомленні.

Зазначимо! О 06:46 10 жовтня у Світловодську, що на Кіровоградщині, чули гучні вибухи. Тоді на область летіли російські крилаті ракети. Жителів закликали бути готовими до можливих відключень світла.

Де ще є проблеми з електро- та водопостачанням через російські обстріли?

  • На Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. Довелося запровадити графіки аварійних відключень. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.

  • Унаслідок російської атаки на Київщину без світла залишається близько 28 000 родин. Під час російської атаки було пошкоджено будинки, магазин та автівки.

  • У Дніпрі, Кам’янському та в Криворізькому районі під ударом також була енергетична інфраструктура.

  • Вночі Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання однієї з теплових енергостанцій. 

  • У Запоріжжі під час атаки було пошкоджено 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Постраждала газова інфраструктура.

  • Цієї ночі для атаки росіяни використали понад 460 дронів та більше ніж 30 ракет. Володимир Зеленський закликав до рішучих дій з боку США, Європи та країн G7 для захисту цивільної інфраструктури України.