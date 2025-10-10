Російська армія масовано атакувала критичну інфраструктуру України, внаслідок чого частина об'єктів призупинила роботу. Зокрема після атаки в економному режимі працює водонасосна станція в Кіровоградській області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на обласну військову адміністрацію.

Дивіться також Росія масовано атакувала енергетику в 8 областях: які руйнування сталися через обстріли

Які наслідки атаки в Кіровоградській області?

Російська атака на Кіровоградщину призвела до знеструмлення Обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград". Після обстрілу по регіону у водомережі знизився тиск, тож система почала працювати в економному режимі. Якщо ситуація не покращиться, то воду привезуть до людей.

Якщо енергопостачання найближчим часом не відновиться, будемо змушені зупинити водогін і підвозити воду цистернами. Відтак просимо вас зробити запас води,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо! О 06:46 10 жовтня у Світловодську, що на Кіровоградщині, чули гучні вибухи. Тоді на область летіли російські крилаті ракети. Жителів закликали бути готовими до можливих відключень світла.

Де ще є проблеми з електро- та водопостачанням через російські обстріли?