В начале марта руководство Mehlmeisel Waldhaus объявило конкурс на новое имя для дикого кабана. Посетители парка прислали 2 700 различных вариантов, и только через полтора месяца путем голосования животное получило новую кличку – Эбергофер.

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История переименования дикого кабана Путина

После того, как Россия начала активную фазу агрессии против Украины 24 февраля, сотрудник баварского парка Эккард Миккиш решил, что дикий кабан не должен страдать, и публично заявил:

Ни одна свинья не заслуживает имени этого бесчеловечного урода (Путина – ред. 24 канал).

Баварского кабана Путина переименовали / Фото фейсбук Wildpark Mehlmeisel Waldhaus

После этого Mehlmeisel Waldhaus начал активно собирать идеи от посетителей, как можно переименовать кабана. Среди наиболее распространенных имен, которые присылали люди, руководство парка впоследствии сделало голосование. В шортлист попали такие клички:

Игорь;

Фредерик;

Мир (со ссылкой на призывы к миру в Украине);

Густль;

Эбергофер.

Самое последнее имя и победило в голосовании с огромным преимуществом – получило почти 3 тысячи голосов против Игоря, которое на втором месте набрало всего 201 голос. Отмечается, что Эбергофером животное назвали в честь известного баварского комика, ведущего собственное шоу на местном телевидении.

Новое имя животного – Эбергофер / Фото фейсбук Wildpark Mehlmeisel Waldhaus

В честь переименования кабана Эбергоферу вручили бисквитный торт с марципанами, украшенный пятью улыбающимися свинками. Кабанчик очень социальный, общительный, весит около 200 килограммов, рассказывают работники баварского парка дикой природы.

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