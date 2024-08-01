СБУ предотвратила серию воздушных российских вражеских ударов по объектам Укрзализныци на Харьковщине. О задержании злоумышленника сообщили утром 1 августа.

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СБУ задержала священника УПЦ (МП), который был агентом российской гру

В СБУ рассказали, что в результате многоэтапной спецоперации были задержаны два агента военной разведки России, которые готовили обстрел эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы на передовую.

По материалам дела, главным фигурантом оказался гражданин России, настоятель одного из Харьковских храмов УПЦ (МП), который был завербован спецслужбой страны-агрессора еще до полномасштабной войны,

– говорится в сообщении.

После того, как Россия осуществила вторжение в Украину, на мужчину вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Указывается, что Служба безопасности уже установила его личность.

"Во время дистанционного контакта вражеский спецслужбист поставил перед клириком задачу: собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины. Чтобы получить разведданные, священник привлек своего знакомого – работника местного филиала Укрзализныци", – рассказали в СБУ.

По информации СБУ, установлено, что чиновник дал клирику доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия, а также мест разгрузки поездов Сил обороны.

Так, отснятые кадры священнослужитель должен был пересылать своему куратору через анонимный чат в мессенджере. С целью конспирации они использовали шифровальные символы, например, начинали переписку только после оговоренных "смайлов" в заранее определенное время.

Отмечается, что каждый раз после сеанса связи фигуранты удаляли переписку.

В случае получения "развернутого отчета", оккупанты планировали осуществить по указанным координатам огневое поражение.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеских приспешников и благодаря этому сорвала планы агрессора. После оперативной комбинации оба фигуранта были задержаны в собственных квартирах,

– проинформировали в СБУ.

Известно, что во время обыска у них изъяли мобильные телефоны и сим-карты различных операторов с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили клирику и его сообщнику о подозрении по статье – несанкционированное распространение информации о направлении, перемещения оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Кроме этого, решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.

СБУ задержала священника УПЦ МП, который готовил удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области / Фото СБУ