Об этом сообщает издание "Факты". О планах беглеца Святослава Олейника читайте дальше.

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"Олейник – человек, уже не раз менявший партийную принадлежность и политические взгляды и предпочтения. Человек, летавший на юбилей Коломойского в компании экс-регионала Виталия Хомутынника, а теперь надеется через Хомутынника "реинкарнироваться" в партии Сергея Притулы", – рассказывает издание.

Ранее Олейник был членом команды Юлии Тимошенко, затем – партии "Украина будущего". Далее он снова cменил партийную принадлежность и в 2015 году был избран депутатом в Днепропетровский областной совет от партии Коломойского "Возрождение".

В 2020 году Олейник использовал админресурс в поддержку кандидата на должность мэра Кривого Рога от ОПЗЖ Константина Павлова. Однако это не единственный пример связей Олейника с пророссийскими силами, отмечают журналисты.

В июле 2021 года СБУ начала вызывать на допросы бывших народных депутатов, голосовавших за так называемые "Харьковские соглашения", расследуя дело о государственной измене. Среди них есть и Святослав Олейник,

– пишет издание.

Недавно в соцсетях Олейника появилось сообщение с российскими нарративами, в том числе с призывом к уступкам России.

Олейник размещает в посте флаг государства, которое только в его родном городе за один раз убило 40 человек ракетным ударом по многоэтажке,

– отреагировал тогда журналист Денис Казанский.

Связями Олейника ранее интересовалось также НАБУ, которое подозревало политика в попытке скрыть активы с помощью подставных лиц, в том числе гражданской жены Ирины Гуназы.

Кроме того, НАБУ расследует приватизацию Аульской хлоропереливной станции. Это стратегическое предприятие – единственное в регионе, занимавшееся расфасовкой хлора для очистки питьевой воды. Именно Олейник собрал сессию, на которой было принято решение о приватизации "АХП". Вскоре станцию купила фирма, связанная с Коломойским.

"Дело о приватизации "АХП" квалифицировали по 364 статье Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением. Если вина Олейника будет доказана в суде, ему грозит 6 лет за решеткой", – резюмирует СМИ.

Ранее СМИ сообщали, что Олейник во время войны строит новый дом в Словакии.