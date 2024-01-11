Украина должна выиграть эту битву не только потому, что она – за жизнь нашего народа и судьбу всех стран, граничащих с Россией. В этой борьбе решается, каким будет глобальное отношение к свободе в будущем, подчеркнул президент Зеленский, передает 24 Канал
Смотрите также Россияне начали ощущать войну на себе, поддержка населения не растет, – Зеленский
Тирания должна проиграть
Президент поблагодарил Эстонию за то, что она с первых дней войны помогает Украине. Он также напомнил о символическом смысле даты 24 февраля для обеих стран. Именно в этот день Эстония отмечает восстановление своей государственности. И именно 24 февраля нынешние хозяева России попытались восстановить старую их гибридную империю, напав на Украину. Тогда наше государство сразу решило, что будет драться, и свободные нации мира поддержали его.
Зеленский подчеркнул, что в российско-украинской войне решается то, что каким будет сейчас, после нас, наших детей и внуков глобальное отношение к свободе.
Свобода должна уметь выигрывать в противостояниях, разрешенных тиранией. Поэтому эта война, начатая Россией против Украины, имеет значение не только для нас и не только для нашего континента, а для всех наций, которые ценят свободу или мечтают стать свободными.
Тирания должна проигрывать. Тирания должна быть лузером всегда. И именно это мы должны оставить как главное политическое наследие. Мы все государства, которые ценят независимость,
– заявил глава государства.
Зеленский выступает в парламенте Эстонии: видео
Основные тезисы выступления Зеленского
- Каждая схема обхода санкций, используемых Россией, должна быть заблокирована. Каждый актив, который Москва, или связанные с ней лица, пытались скрыть в мировых юрисдикциях, должен быть заморожен и использован для восстановления Украины.
- Каждое оборонное производство, которое есть или может быть создано в Европе, должно заработать на 100 процентов. Европе требуется собственный оборонный потенциал.
- Украина уже достигла договоренностей с разными государствами и компаниями относительно совместных оборонных производств.
- Европа выстоит только тогда, когда булет континентом единства, а не споров и национальных эгоизмов.