Президент подчеркнул, что "вместе мы намного сильнее". Об этом он сообщил в социальных сетях.

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Спасибо Джастину Трюдо за своевременное решение предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи на сумму полумиллиарда долларов,

– отметил Владимир Зеленский.

Трюдо пообещал кредит и оружие

Ранее премьер-министр Канады пообещал нашему государству кредит на 500 миллионов канадских долларов. В то же время политик рассказал о предоставлении нам летального оружия на 7,8 миллиона долларов.

Таким образом страна присоединится к США, Великобритании, Болгарии, Чехии, Нидерландам и Польше в поставках оружия для Украины. Все это – из-за роста угрозы российского вторжения.

Обратите внимание! Ранее Канада предоставила Украине 120 миллионов долларов и нелетальное оружие.

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Текст публикации Владимира Зеленского:

Спасибо Джастину Трюдо за своевременное решение предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи на сумму полумиллиарда долларов. Вместе мы намного сильнее!