Именно в Египте живет мать Саади. Младшего сына диктатора обвиняли в преступлениях против участников массовых протестов в 2011 году.

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В 2014 году Каддафи депортировали из Нигера

Еще одна статья обвинения – убийство ливийского тренера Башира аль-Райане в 2005 году. Сразу после свержения режима Саади удалось бежать в Нигер, однако его выдали Ливии в 2014 году.

Спустя четыре года Апелляционный суд оправдал Каддафи-младшего в убийстве тренера.

Кратко о гибели Муамара Каддафи

Правление Муамара Каддафи длилось 42 года. Он создал джамахирию – государственный строй, в котором были переплетены идеи социализма и даже анархизма, а также положения ислама. В 2011 году в Ливии начались массовые протесты с целью свержения режима. Каддафи убили сами повстанцы.

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