Правоохранители ранее не смогли допросить Бабиша-младшего, поскольку тот длительное время проживал в Швейцарии. Однако с июля мужчина находится в Чехии и публично выступает против своего отца.

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Сейчас я сосредоточен, у меня нет комментариев. Я в другом настроении, я ничего не скажу,

– отметил он журналистам.

Что этому предшествовало

Сын премьера обратился в полицию относительно поездки в оккупированный Крым в январе 2018 года.

Правоохранители расследовали дело по подозрению в задержании и ограничении свободы.

На основании допроса 9 сентября 2021 года они решат, продолжать ли расследование.

Кроме этого, мужчина в 2018 году рассказал журналистам, что отец хотел спрятать его после громкого скандала. По его словам, он против собственной воли оказался в оккупированном Крыму.

Дело "Гнезда аиста"

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинное поместье, которое решила переоборудовать в люксовый конференц-центр с названием "Гнездо аиста".

Обратите внимание! Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Европейского Союза на поддержку малого бизнеса. Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.

Стоит отметить, что судебное преследование членов семьи Бабиша по делу о "Гнезде аиста" уже прекращено.

Сейчас только премьер-министру и его бывшей советнице предъявлены обвинения – они оба отрицают вину.