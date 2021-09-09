Правоохранители ранее не смогли допросить Бабиша-младшего, поскольку тот длительное время проживал в Швейцарии. Однако с июля мужчина находится в Чехии и публично выступает против своего отца.
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Сейчас я сосредоточен, у меня нет комментариев. Я в другом настроении, я ничего не скажу,
– отметил он журналистам.
Что этому предшествовало
Сын премьера обратился в полицию относительно поездки в оккупированный Крым в январе 2018 года.
- Правоохранители расследовали дело по подозрению в задержании и ограничении свободы.
- На основании допроса 9 сентября 2021 года они решат, продолжать ли расследование.
Кроме этого, мужчина в 2018 году рассказал журналистам, что отец хотел спрятать его после громкого скандала. По его словам, он против собственной воли оказался в оккупированном Крыму.
Дело "Гнезда аиста"
Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.
- В 2008 году семья Бабиша выкупила старинное поместье, которое решила переоборудовать в люксовый конференц-центр с названием "Гнездо аиста".
Стоит отметить, что судебное преследование членов семьи Бабиша по делу о "Гнезде аиста" уже прекращено.
Сейчас только премьер-министру и его бывшей советнице предъявлены обвинения – они оба отрицают вину.