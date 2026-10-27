"Старались не попадать в общие кадры": сын Трампа охотился в Монголии вместе с российским олигархом

Об этом подробно рассказывается в расследовании издания Financial Times.

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Как прошло путешествие Трампа-младшего в Монголию?

В конце августа сын президента США прибыл в Улан-Батор, откуда отправился в охотничий лагерь на западе страны. Факт пребывания подтвердили показания местных гидов, данные о рейсах, открытые реестры и публикации в социальных сетях.

Посольство США в Монголии заплатило 18 715 долларов за проживание сотрудников Секретной службы, которые обеспечивали безопасность сына американского лидера с 23 августа по 6 сентября.

В самом лагере высокопоставленного гостя обслуживали водители, повара и команда местных гидов.

Спутники с санкционными связями и трофеи в горах

Глава Международной боксерской ассоциации IBA Умар Кремлев прилетел в Монголию на частном самолете сразу после участия в публичном мероприятии в Казахстане. Вместе с ним прибыл Артур Мартиросов – партнер венчурного фонда "Восход", находящегося под санкциями США.

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Через два дня Кремлев улетел в Якутск на боксерский турнир, а Трамп-младший остался в аймаке Баян-Улгий еще на одну неделю.

По словам гидов, сын главы Белого дома добыл редкого алтайского архара, который находится под угрозой исчезновения, причем это уже третий такой трофей с 2019 года.

Охота сына Трампа в Монголии: смотрите видео

Заявления о дружбе и предостережения контрразведки

Пресс-секретарь Трампа-младшего опроверг наличие каких-либо коммерческих или деловых интересов между участниками поездки. По его утверждению, мужчин объединяет исключительно личная дружба и общее увлечение боксом и охотой, а последующая встреча с президентом Монголии Ухнагийном Хурелсухом носила сугубо частный характер.

В то же время бывший руководитель контрразведки Совета национальной безопасности США Голден Триплетт подчеркнул серьезные угрозы, связанные с подобными неформальными контактами.

Эксперт отметил, что спецслужбы России всегда пытаются использовать подобное общение в целях собственного влияния, независимо от личных мотивов участников.

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Финансирование свадьбы на Карибах

Напомним, ранее мы писали о расследовании ProPublica, которое раскрыло связи Кремлева с семьей Трампа во время свадьбы сына американского президента на Карибах, где россиянин оплатил часть праздничных расходов.

После разгоревшегося скандала Дональд Трамп сообщил, что его сын полностью вернул деньги за свадебные счета.