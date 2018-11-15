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      Сын премьера Чехии из оккупированного Крыма ездил в Кривой Рог, – охранник

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      Протопопов рассказал о романе сына премьера Чехии с украинкой
      Протопопов рассказал о романе сына премьера Чехии с украинкой / pravo.cz

      Сын Андрея Бабиша познакомился с украинкой, а затем поехал к ней в Кривой Рог. Это заявил россиянин Петр Протопопов, которого сын премьера Чехии обвинил в насильственном удержании в оккупированном Крыму.

      Об этом Протопопов рассказал в интервью изданию Novinky.

      Читайте также: Он психически болен! – премьер Чехии отрицает, что насильно отправил сына в оккупированный Крым

      Россиянин Петр Протопопов, которого сын чешского премьера обвинил в насильственном удержании в Крыму, рассказал о романе сына Андрея Бабиша с украинской девушкой.

      По его словам, Бабиш-младший осенью 2017 года дважды посещал оккупированный Крым. В Ялте парень познакомился с украинкой из Кривого Рога, которая работала на полуострове. Когда девушка поехала домой, Бабиш-младший решил ее посетить.

      син прем'єра Чехії скандал окупований Крим
      Бабиш-младший с девушкой в Ялте / Фото Novinky

      "Энди очень хотел с ней поехать, и я сказал ему, что Кривой Рог – это не земля обетованная, а Мордор – тюрьма, шахты, наркоманы. Но нет, он настаивал, что хочет туда поехать. Поэтому мы взяли машину и поехали ", – рассказал Протопопов.

      Протопов утверждает, что у них с сыном премьера возник конфликт в Кривом Роге, а потому через некоторое время он решил забрать Бабиша-младшего в Вену.

      Кроме того, он также категорически опроверг обвинения Бабиша-младшего, который удерживал его в Украине насильно.

      В течение двух с половиной лет я отдал ему свое время и это стоило мне много нервов. Но я не злюсь на него, потому что знаю, что он болен,
      – добавил он.

      Почему разгорелся скандал с премьером ЧехииБабиша-старшего обвиняют в махинациях со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" свою ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крым. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После обвинений выдвинутых против премьера, как говорит Бабиш-младший, человек Протопопов Петр насильно увез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.

      Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию. И вообще утверждает, что его сын так говорит из-за психических заболеваний.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Кривого Рога Аннексия Крыма Скандал Чехия
      Источник: 24 Канал
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