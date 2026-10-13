Об этом говорится в интервью Сырского для BBC News Украина.

В чем суть конфликта

Сырский пояснил, что Федоров отдавал предпочтение определенным видам беспилотников, игнорируя официальные заявки от Генерального штаба. Из-за этого возник значительный дефицит другой необходимой техники, в частности наземных роботизированных платформ.

Он считал, что лучше знает наши потребности, что можно не обращать внимания на наши потребности, и финансировал, например, дроны на весь год,

– отметил Сырский.

Бывший главнокомандующий подчеркнул, что никогда не выступал против увеличения количества дронов. Однако фронту требовались сбалансированные поставки: наряду с летательными аппаратами армии нужны были боеприпасы, транспорт и наземные комплексы. Вместо этого войска получали лишь половину от запланированного количества беспилотников.

Фронт должен обеспечиваться сбалансированно, то есть, например, дроны не закупаются на весь год, а закупается все синхронно: то, что необходимо войскам, те же НРК, те же пикапы, те же мотоциклы, квадроциклы, багги, то есть все то, что необходимо на войне, те же БПЛА, соответствующие ударные дроны. А он допускал такой перекос, то есть считал, что лучше знает наши потребности, что можно не обращать внимания на наши потребности, и финансировал, например, дроны на весь год. А закупка, например, тех же НРК или других указанных видов, не проводилась, и возникал дефицит,

– рассказал экс-главнокомандующий.

Вопрос обеспечения регулярно поднимался на заседаниях Ставки. Сырский опроверг слухи о том, что он выдвигал какие-то ультиматумы руководству. Об обвинениях в свой адрес он вообще узнал случайно, находясь на командном пункте одной из бригад на Лиманском направлении.

Комментируя летние протесты с требованием вернуть Федорова и уволить его самого, военный признался, что не понимал такого подхода. В то же время свое увольнение он назвал решением, которое полностью лежит в пределах полномочий президента.

Напомним, что летом по украинским городам прокатилась волна акций с требованием кадровых перестановок в военном руководстве. Тогда Владимир Зеленский признал, что между Сырским и Федоровым действительно не было взаимопонимания, что сказывалось на решении проблем на поле боя.

В то же время Федоров отмечал, что причиной его увольнения было "большое недовольство у многих людей" после начала перестройки процессов.