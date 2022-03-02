Эксглава Комитета нацбезопасности Казахстана заявил, что на конфиденциальном уровне страны готовы предоставить военную помощь России.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Есть сведения о том, что решение оказать военную помощь России приняли под давлением страны-агрессора.

Полный текст сообщения:

Военная техника, боеприпасы, а также отчасти российский контингент из этих Центральноазиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне.

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