Эксглава Комитета нацбезопасности Казахстана заявил, что на конфиденциальном уровне страны готовы предоставить военную помощь России.
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Есть сведения о том, что решение оказать военную помощь России приняли под давлением страны-агрессора.
Полный текст сообщения:
Военная техника, боеприпасы, а также отчасти российский контингент из этих Центральноазиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне.
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