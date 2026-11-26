Как сообщает AP, инцидент произошел около 15:00 по местному времени. На территории завода возник пожар. В соцсетях публиковались кадры с места событий, на которых виден густой черный дым.

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Спасатели потушили пожар менее чем за час. В итоге жителям разрешили вернуться домой. Однако местные власти предупредили жителей, проживающих в 5-километровой зоне от завода, о необходимости соблюдать осторожность из-за возможного загрязнения воздуха. Также соответствующие службы проверят качество воды в регионе.

На самом нефтеперерабатывающем заводе приостановили все процессы. Сообщается, что, вероятно, пожар возник на одном из производственных блоков, расположенном в 100 метрах от места хранения нефти. Там не будут возобновлять работу НПЗ, пока не подтвердят, что нефтяные резервуары не повреждены.

Местные власти заверили, что пожар не повлияет на ситуацию с топливом в стране, ведь в Таиланде функционируют еще 5 нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, на острове Пхукет в Таиланде морская вода внезапно приобрела красно-бурый цвет. Туристам рекомендовали не купаться в течение некоторого времени на этом участке. Проблема возникла из-за массового размножения водорослей.