Об этом сообщило в четверг, 1 августа, государственное информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Разрушительные последствия тайфуна "Гаэми" в Китае

В четверг, 1 августа, спасатели добрались до 8 городов, которые с прошлого воскресенья были отрезаны от внешнего мира из-за разрушенной инфраструктуры и электросети.

"По состоянию на 12:00 1 августа дороги, электричество и связь в 8 городах города Цзисин, которые больше всего пострадали от тайфуна "Гаэми", в основном восстановлены, а поисково-спасательные работы достигли значительного прогресса", – подтвердили Xinhua местные власти.

Там отметили, что спасательные операции все еще продолжаются.

В CNN пишут, что в связи с сильным наводнением в провинции Хунань Китай повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы лучше поддержать местные усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия и обеспечить базовую безопасность жизни пострадавших людей.

Собственно, тайфун "Гаэми" накрыл Китай вечером в четверг, 25 июля. Тогда скорость ветра достигала 110 километров в час. По прогнозам синоптиков, количество осадков может составлять от 150 до 250 миллиметров, а в высокогорных районах и на побережье – до 400 миллиметров.