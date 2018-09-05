Тайфун "Джеби" в Японии унес жизни 10 человек: жуткие кадры руин
В Японии 4 сентября из-за тайфуна "Джеби" погибли 10 человек, еще свыше 300 человек пострадали. Этот тайфун является самым сильным за последние 25 лет.
Об этом сообщает NHK.
24 канал сообщал, что 4 сентября Японию атаковал тайфун "Джеби". Непогода принесла в страну сильные дожди и мощный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли сильные перебои.
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По информации издания, около 3 тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай. Он расположен на искусственном острове посреди Осакского залива.
Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после инцидента с бункеровальным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака.
В этот момент на борту находились 11 членов экипажа, их удалось спасти, пострадавших нет.
Кроме того, из-за тайфуна более 1,2 миллиона человек в японских префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без электроэнергии.
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