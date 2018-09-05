Тайфун "Джеби" в Японии унес жизни 10 человек: жуткие кадры руин

В Японии 4 сентября из-за тайфуна "Джеби" погибли 10 человек, еще свыше 300 человек пострадали. Этот тайфун является самым сильным за последние 25 лет.

Об этом сообщает NHK.

24 канал сообщал, что 4 сентября Японию атаковал тайфун "Джеби". Непогода принесла в страну сильные дожди и мощный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли сильные перебои.

Читайте также: Мощные ливни в Индии распространяют лептоспироз: в зоне риска 5 миллионов людей

По информации издания, около 3 тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай. Он расположен на искусственном острове посреди Осакского залива.

Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после инцидента с бункеровальным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака.

В этот момент на борту находились 11 членов экипажа, их удалось спасти, пострадавших нет.

Кроме того, из-за тайфуна более 1,2 миллиона человек в японских префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без электроэнергии.

Typhoon Jebi kills 10 in Japan, boats move stranded passengers from airport https://t.co/DK8OQR5N7M pic.twitter.com/0tWKWwpJH8 — Sneha Patil (@snehapatilnsk) 5 сентября 2018 г.

INTERNATIONAL NEWS



VIDEO: Japan evacuates major airport after typhoon wreaks havoc



A major airport that was cut off when a huge typhoon smashed through its sole access road was evacuated Wednesday. #rekordpretoriamoot

WATCH > https://t.co/l5MmTEhsSP pic.twitter.com/6iU25ZE1Y6 — Pretoria Rekord (@RekordNewspaper) 5 сентября 2018 г.

#Shipping A ship lies broken on a seawall a day after powerful Typhoon Jebi hit the area in Nishinomiya, western Japan. pic.twitter.com/Z67AQfKuXm — WaterFront (@waterfront_ms) 5 сентября 2018 г.

Scenes of devastation in Japan as typhoon death toll rises https://t.co/rK2Ck15iC9 pic.twitter.com/tFVNzRalgY — The Independent (@Independent) 5 сентября 2018 г.

Scenes of #Typhoon21 a.k.a. #TyphoonJebi, leaving destruction in its wake. The strongest typhoon to hit Japan in the last 25 years. pic.twitter.com/lT1vFLGIgK — mrbrown (@mrbrown) 5 сентября 2018 г.

Emirates flights to and from Osaka in Japan cancelled due to typhoon Jebi https://t.co/RdEcBzeN5H pic.twitter.com/NMbKdV3T1I — The National (@TheNationalUAE) 5 сентября 2018 г.

The damage of typhoon 21 has also been reported for foreign countries. PM Abe abandoned the people during the disaster. - Breaking : Typhoon Jebi has just made landfall in Tokushima , Strongest typhoon in 25 years and whole Japan to be in Alert - https://t.co/JcLGf2E3vF pic.twitter.com/EieAFIeRSi — Kouhei Matsuda (@km_jetta) 5 сентября 2018 г.

Stranded people leave flooded airport after typhoon in Japan. https://t.co/1cFaM8hgCT — Pashotnkenya (@Pashotnkenya) 5 сентября 2018 г.