Об этом сказал легендарный сотенный УПА, 99-летний Мирослав Симчич, боровшийся за свободу нашего государства во время и после Второй мировой войны, проведший почти 33 года в советских лагерях.

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Он отметил, что хорошо изучил россиян и подчеркнул, что Москва признает только силу и больше ничего.

Мы выстоим и справимся. И дадим России так в лоб, что она больше не поднимется. Я был более 30 лет в концлагерях и изучил их психологию. Это люди, не имеющие ни совести, ни чести, никаких человеческих примет. Только одна сила может их убедить,

– сказал Мирослав Симчич.

Напомним, утром 24 февраля Россия ушла в полномасштабное наступление на территорию Украины. Захватчики хотели захватить наше государство за 1 – 2 дня. Однако война длится уже восьмой день, оккупанты не взяли ни одного областного центра.

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