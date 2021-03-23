Так называемое "представительство донецких боевиков" во Франции признали незаконным
Французский апелляционный суд признал противоправной деятельность так называемого общественного объединения "Представительный центр ДНР" в Марселе. Теперь ассоциацию распустят, а ее помещение закроют.
Источник:Твиттер Дмитрия Кулебы
Решение 23 марта принял Апелляционный суд города Акс-ан-Прованс, который расположен неподалеку от Марселя.
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Во Франции закроют "представительство донецких боевиков"
Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно,
– сообщил Кулеба.
По его словам, теперь ассоциацию распустят, ее помещение закроют, а собрание членов – запретят.
"Мы долго боролись за это и победили", – подытожил министр. Он также выразил благодарность суду за справедливое решение.
Что известно об этом "представительстве"
- Так называемое "представительство ДНР" в Марселе открыли 25 сентября 2017 года как общественное объединение. На открытии присутствовали несколько маргинальных французских политиков, общественных деятелей, а также представители российских СМИ.
- МИД Франции тогда подчеркнул, что не признает это "представительство", его деятельность назвали нелегальной.
- Центр возглавил Юбер Фаяр, которого провозгласили "почетным представителем ДНР" во Франции. В апреле 2019 года Фаяра обвинили в сутенерстве и арестовали.
- В 2017 году прокуратура пыталась оспорить деятельность центра, однако суд решил его не закрывать.
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