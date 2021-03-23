Французский апелляционный суд признал противоправной деятельность так называемого общественного объединения "Представительный центр ДНР" в Марселе. Теперь ассоциацию распустят, а ее помещение закроют.

Решение 23 марта принял Апелляционный суд города Акс-ан-Прованс, который расположен неподалеку от Марселя.

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Во Франции закроют "представительство донецких боевиков"

Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно,

– сообщил Кулеба.

По его словам, теперь ассоциацию распустят, ее помещение закроют, а собрание членов – запретят.

"Мы долго боролись за это и победили", – подытожил министр. Он также выразил благодарность суду за справедливое решение.

Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021

Что известно об этом "представительстве"