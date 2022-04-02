2 вражеских вертолета уничтожили на Харьковщине с помощью отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Установка не предусматривает поражения цели в воздухе, но наши военные делают невозможное для Украины.

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По данным Командования, украинские военные подбили "Корсаром" вражеский вертолет Ми-8. Он, наклонившись на бок, столкнулся с другим вертолетом. Оба вертолета оккупантов упали.

Дым от уничтоженных российских вертолетов: видео

На видео пылают вертолеты противника после "успешного" приземления. Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников!

– написали в ведомстве.

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