2 вражеских вертолета уничтожили на Харьковщине с помощью отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Установка не предусматривает поражения цели в воздухе, но наши военные делают невозможное для Украины.
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По данным Командования, украинские военные подбили "Корсаром" вражеский вертолет Ми-8. Он, наклонившись на бок, столкнулся с другим вертолетом. Оба вертолета оккупантов упали.
Дым от уничтоженных российских вертолетов: видео
На видео пылают вертолеты противника после "успешного" приземления. Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников!
– написали в ведомстве.
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