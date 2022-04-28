К сожалению, не все преступники были задержаны, но точно каждый из них до конца жил в страхе, постоянно скрываясь, и неизвестно, что хуже – мгновенная смерть или жизнь.

Читайте также Сколько времени у Путинского режима

"Книга палачей"

Украина создает "Книгу палачей", которая сделает доступной информацию о каждом российском военном преступнике. В начале апреля об этом сообщил Президент Зеленский, позавчера глава Офиса Президента Ермак провел соответствующее совещание.

Над сбором и верификацией данных уже работает разведка, следственные органы и Минцифры.

Верю, что каждый русский изверг понесет ответственность перед украинским народом или будет прятаться в пещерах до конца своей жалкой жизни.

Наказание необратимо

Наказание должно быть неотвратимым, поскольку такие преступления не предусматривают искупления.

И это, кстати, касается не только военных.

Рашистские и прорашистские пропагандисты и политики полноценные соучастники военных преступлений и ответственность для них должна быть тоже полноценной.

Поэтому если даже через 20 лет россияне вдруг предстанут перед украинскими судами или будут исчезать или давиться растегаями, не стоит удивляться. Так работает справедливость.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: